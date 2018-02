O anúncio feito pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, de que pedirá à Justiça do Estado do Rio ordens judiciárias de busca e apreensão coletiva em ruas, áreas e até comunidades da capital sob meia intervenção federal são assustadores arreganhos autoritários não condizentes com o Estado de Direito sob o qual o Brasil vive em paz e conforme desejo da maioria da sociedade. A mistura de ministro comunista civil com tropas armadas pode não dar bons frutos. Este é um dos comentários que fiz no programa Estadão às 5 levado ao ar pela TV Estadão do estúdio do meio da redação, ancorado por Emanuel Bomfim e retransmitido por Youtube, Twitter, Periscope Estadão e Facebook na segunda-feira 19 de fevereiro de 2018, às 17 horas.

