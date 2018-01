Armado pra guerra

O primeiro tema de meu Direto ao Assunto que abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – de segunda-feira 31 de julho de 2017 foi a reportagem de capa exclusiva da revista Época em que ela apresenta o que chama de provas da JBS do pagamento de propinas a políticos de todos os matizes ideológicos – tais como Lula e Dilma Rousseff, do PT, Temer, do PMDB, e José Serra, do PSDB. Abordei ainda o marketing de Temer como arma de luta para vencer a guerra contra Janot na Câmara, a mistura de prostituição com corrupção na Lava Jato, tropas federais para combaterem o crime no Rio e a malquista Constituinte do tirano Maduro. Eliane Cantanhêde falou da abertura desta semana decisiva para Temer, com a oposição dividida entre dar quorum ou não pra votação da denúncia e do novo estrago da JBS, com as provas na Epoca às vésperas da votação na Câmara. Alexandre Garcia deu uma palavrinha sobre Forças Armadas, revelou o otimismo de Rodrigo Maia quanto ao quórum da votação da autorização para o Supremo receber a denúncia de Janot e analisou essa denúncia e seus efeitos sobre a popularidade do presidente. Sonia Racy contou o caso do Conselho Nacional de Justiça, que pode pautar caso de um juiz afastado há 25 anos de suas atividades jurídicas. E Marília Ruiz descreveu o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, fingindo que nada acontece com ele e só comparecendo em solenidades de assinaturas protocolares.

