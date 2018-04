Arautos da esperança

Os ministros do STF Luiz Fux, também presidente do TSE, e seu desafeto e antecessor, Gilmar Mendes, deram esperanças a Lula de que ele poderá vir a ser libertado no julgamento eletrônico da Segunda Turma, da qual o primeiro faz parte e que será concluído dentro de uma semana, e até de que poderá ter registrada sua candidatura pelo PT à Presidência da República. Gilmar disse em conversa com jornalistas que o recurso de Lula foi “prejudicado”, mas “pode” ser concedido. E Fux admitiu a eventualidade do registro do candidatura, mesmo com o candidato preso. Por que disseram isso? Quais são as verdadeiras chances de o ex ser solto e candidato? Parece que nem Deus sabe. Este é meu comentário no Podcast Estadão Notícias de quarta-feira 25 de abril de 2018, no Portal do Estadão desde as 6 horas.

