Aposta no tapetão

O jogo da bancada do chororô no Senado, orientado pelo ex-advogado-geral da União José Eduardo Cardozo, é levar a disputa do impeachment para o tapetão: empurrar o processo na comissão e, depois, no plenário para a eventualidade de o prazo de seis meses de afastamento da Dilma se encerrar e ela voltar à Presidência antes da conclusão do processo. Há indícios de que o presidente do STF, Ricardo Lewandowski, e o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, dão trela a esse truque sujo aceitando perícia sobre conclusões técnicas do TCU e 40 testemunhas de defesa. A conferir.

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira 16, às 18 horas)

