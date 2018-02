Apenas um caso de polícia

Depredação da Fiesp, a exemplo de outras manifestações de ira contra a vitória do governo Temer no Senado ao aprovar a PEC do Limite dos Gastos Públicos, não é, ao contrário do que se apregoa, um protesto democrático, mas, sim, um violento esperneio contra a vontade da maioria, que quer, e precisa, evitar que o Estado brasileiro chegue à situação final de não ter condições de bancar as despesas da máquina pública estroina, inclusive vencimentos de servidores. Demonstram apenas a incompetência das polícias estaduais em reprimir o crime organizado, inclusive e principalmente a violência de grupos de sabotadores inimigos do Estado Democrático de Direito.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quarta-feira 14 de dezembro de 2016, às 7h14m)

