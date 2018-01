Ao estilo Cunha

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107.3 – da segunda-feira 13 de novembro de 2017 criticando a pauta-bomba do Congresso contra Temer, ao estilo de Cunha contra Dilma; a tramoia da Câmara contra a Lei da Ficha Limpa; a conspiração das centrais sindicais contra a reforma trabalhista; e o lero do diretor da Polícia Federal querendo nos engabelar. Eliane Cantanhêde comentou a pesquisa sobre conservadorismo no Brasil; e a semana paralisada no Congresso por causa do feriado. Gustavo Loyola falou do Boletim Focus e da gastança desenfreada patrocinada pelo Congresso. Em Direto da Fonte, Sônia Racy garantiu que o STF julgará ação contra o programa Mais Médicos até o fim do ano. E, em Perguntar Não Ofende, Marília Ruiz abordou a rodada do fim de semana do Brasileirão.

