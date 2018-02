Ao amparo do STF

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na manhã da terça-feira 20 de fevereiro de 2018 analisando a aprovação da intervenção federal na segurança do Rio pela Câmara dos Deputados; a tentativa dos militares de conseguir da Justiça mandados coletivos de apreensão e busca: o adiamento às calendas da discussão na Câmara do fim do foro privilegiado; a coleção de improvisos no decreto apresentado por Temer aos conselhos de Defesa e da Republica; a desistência do governo de continuar lutando pela reforma da Previdência no Congresso; o pagamento de obras no sítio atribuído a Lula em Atibaia por um assessor a um pequeno construtor; o afastamento de Maluf na Câmara; e a PF e o MPF de olho no CVM e na Previc. Alexandre Garcia comentou a deterioração da segurança pública; o pedido de Luislinda para sair do governo Temer; e a desfaçatez dos divulgadores de fake News, que não respeitam nem o Rio de Janeiro em pleno caos. Em Direto da Fonte, Sonia Racy tratou de Persio Arida encarregado de fazer o plano econômico de Alckmin.

