Antena no muro

Sônia Racy publicou hoje em sua coluna Direto da Fonte no Estadão a notícia de que o governo tem dificuldades para se manter em cima do muro no processo de venda da Oi. O governo teme que Nelson Tanure termine ficando com a companhia, pois sua posição hoje é de parceria com nove fundos que detêm 30% da empresa e a fama do empresário não é lá muito boa. Ele foi dono do Jornal do Brasil e da Gazeta Mercantil, fechou as empresas e os leitores ficaram a ver navios. A diferença é que a Oi presta um serviço público e os clientes das teles não podem ser tratados desse jeito. O governo tem a obrigação de leiloar a concessão da forma mais isenta e legal possível, em vez de agir sem transparência.

(Comentário no Direto da Antena no Estadão no Ar da Rádio Estadão na sexta-feira 20 de março, às 7h37m)

