Anistia para Lula

A anistia ilegal para Lula, dada em 22 de março de 2018 pelo STF, foi a encenação de uma peça de horror com a assinatura de uma maioria de vassalos do poder político vigente que encontraram uma leniente interpretação da Constituição para justificar seus préstimos à elite dirigente que fez um acordão que começou com a anistia anunciada de Lula e continuará com a manutenção dos privilégios que afastam da polícia e da Justiça dos chefões de PT, MDB, PSDB e outros penduricalhos. A peça encomendada por Temer, Moreira, Padilha, Geddel, Rocha Loures, Henriquinho, Eduardo Cunha, Alckmin, Aécio, Collor e outros figurantes terá como consequências a candidatura de Lula e a manutenção do foro privilegiado para a canalha poderosa.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na sexta-feira 23 de março de 2018, às 7h30m)

Assuntos abordados no comentário:

1 – Haisem Manchete do Estadão hoje – Supremo cede à pressão e Lula ganha fôlego contra prisão – resume, a seu ver, o que aconteceu ontem?

2 – Carolina O que levou às posições esdrúxulas assumidas pela maioria dos ministros do Supremo?

3 – Haisem Quais foram os personagens-chaves da reviravolta do Supremo que condenou a cúpula política federal do Mensalão, que agora permitiu a virada de 180 graus em relação ao combate à impunidade promovido pela nova geração de policiais federais, procuradores públicos e juízes sintonizados com a guerra contra a corrupção travada no mundo inteiro, a partir do Estados Unidos, desde a derrubada das torres gêmeas em Nova York?

4 – Carolina O que significa a manutenção do julgamento dos embargos de declaração apresentados pela defesa de Lula no TRF-4 na segunda-feira depois da decisão do STF ontem?

5 – Haisem Que conseqüências práticas na luta contra a corrupção pode ter a decisão tomada ontem pelo STF antes de julgar o habeas corpus de Lula de manter proibidas as doações ocultas nas campanhas eleitorais?

6 – Carolina Por que uma decisão óbvia como a proibição do auxílio-moradia dos juízes está agora diante da expectativa de produzir um prejuízo de 135,5 milhões por mês?

7 – Haisem – Que conseqüências poderão advir sobre a disputa eleitoral de outubro da decisão da Lava Jato de denunciar Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, chamado de operador do PSDB de São Paulo pelo desvio de 7,7 bilhões?

8 –Carolina Seria censória a decisão da Justiça que determinou que o Google exclua 16 vídeos ofensivos a Marielle Franco?

