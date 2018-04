Anistia hedionda

Na semana passada reapareceu nos jornais com muita força noticiário sobre nova tentativa de legalizar ou reduzir penas para o uso de caixa 2 por políticos. No Valor Econômico, Andrea Jupé, revelou que, além disso, a Câmara, com o aval do presidente Rodrigo Maia, vai aumentar o fundo partidário para financiar campanhas no valor total de R$ 4 bilhões para repor os R$ 4,8 bilhões perdidos com a proibição do financiamento privado das eleições. Caixa 2 na eleição é como doping no esporte, pois desequilibra a disputa e leva a ganhar quem não ganharia. E subverte o processo. Sou pela criminalização do caixa 2 como crime hediondo. Concordo com o desabafo de Cármen Lúcia ao votar no mensalão.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na segunda-feira 6 de março de 2017, às 7h10m)

