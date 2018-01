O autor de Father & Son, sucesso pop dos anos 70, Cat Stevens, tornou-se muçulmano, adotou o nome de Yusuf Islam e gravou sua canção Heaven (Where True Love Goes), com a qual abri e encerrei meu comentário Direto ao Assunto no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – da terça-feira 3 de janeiro de 2017, às 17h33m:

Para ouvir clique aqui