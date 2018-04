Amor entre escombros

Mestre Merten escreveu no Caderno 2:”Em 27 de janeiro, aos 89 anos, morreu Emmanuelle Riva. Antes dela se foram os compositores Giovanni Fusco (em 1968) e Georges Delerue (em 1992), o ator Eiji Okada (em 1995), a escritora Marguerite Duras (em 1996), os diretores de fotografia Michio Takahashi (em 1965) e Sacha Vierny (em 2001), o montador Henri Colpi (em 2006) e o diretor Alain Resnais (em 2014). Em 1958, todos esses talentos que agora pertencem à eternidade se uniram para realizar uma obra-prima”. Hiroshima, Meu Amor reestreou na quinta, 9, em versão restaurada e fica em cartaz até quarta 22 nos cines Caixa Belas Artes, às 14h30, e Espaço Itaú Augusta, às 18h.

(Comentário no Direto da Moviola no Estadão no Ar da Rádio Estadão, na quinta-feira 16 de março de 2017, às 7h56m)

