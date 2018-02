Das bombas que, para o bem ou para o mal, caíram sobre nossas cabeças nesta semana de grandes novidades, a de mais alto teor explosivo foi a revelação da investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos que levou aquele país e a Suíça se associarem ao Brasil na assinatura de acordo de leniência com a Braskem, cujas proprietárias, em partes iguais, são a Petrobrás e a Odebrecht, que fez o maior pagamento de propina da História. Tais investigações coincidem com os processos conduzidos na Operação Lava Jato, em Curitiba e Brasília, dando conta de que, entre outros fatos estarrecedores, o Ministério da Fazenda dos governos federaos dp PT foi a central de controle do “quadrilhão”.

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na sexta-feira 23 de dezembro de 2016, às 17h35m)

