Aleluia, Leo

O grande poeta e astro pop canadense Leonard Cohen morreu. Um de seus maiores sucessos, Hallelujah (Aleluia), não parece ser a escolha adequada para uma homenagem. No entanto, resolvi abrir e encerrar meu comentário Direto ao Assunto no Direto da Redação 3 de sexta-feira 11 de novembro de 2016, às 17h35, com esta manifestação de júbilo, pois ele sempre estará pronto a nos abençoar com sua obra poética e musical para tornar nossas vidas mais comovidas e felizes.

Clique aqui para ouvir Hallelujah com Cohen