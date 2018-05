Atentado e fuga

Não é correto usar pretexto da democracia, que é o império da lei, para dar fuga aos criminosos Maninho do PT e seu filho, Leandro Marinho, acusados de tentativa de homicídio ao empurrarem o empresário Carlos Alberto Betoni, que, este sim, manifestava sua soberana liberdade cidadão de dissentir dos manifestantes que protestavam contra o encarceramento de seu líder, à porta do Instituto Lula. Bertoni foi internado com fratura no crânio, o que levou a juíza da 1.ª Vara Criminal de São Paulo a decretar a prisão da dupla, que teve negado pedido de habeas corpus na segunda instância e está foragida. O caso do pai e do filho assemelha-se ao de Lula, que, condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro, foi condenado e está preso. Este é meu comentário no Podcast Estadão Notícias, no ar desde as 6 horas da quarta-feira 16 de maio de 2018.

