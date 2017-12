Afronta explícita

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – lamentando as péssimas perspectivas para a necessária e urgente renovação da política brasileira por causa dos truques conservadores dos caciques partidários; a tentativa de Aécio Neves se salvar do lodaçal em que ele mesmo se afundou; a disposição de Lula e do PT de sabotarem as eleições, as instituições e a democracia; e a vida à tripa forra dos juízes brasileiros e seus privilégios sem fim. Alexandre Garcia comentou a eleição no Chile comparando a democracia de lá com a de cá: o limite que o TSE quer estabelecer para o autofinanciamento de campanha; e a economia voltando a se colar na política. E, em Direto da Fonte, Sonia Racy falou do recesso do Poder Judiciário.

