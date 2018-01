Adeus,políticos!

Nada há de surpreendente, mas também nada de definitivo na notícia de que a aprovação ao apresentador de televisão Luciano Huck atingiu 60% entre os eleitores brasileiros, depois de ter subido 17 pontos porcentuais, segundo levantamento feito pelo Estadão e pelo Instituto Ipsos. As reações suscitadas à notícia natural num ambiente de descrédito de partidos e políticos são defensivas e interesseiras. A exigência de militância política anterior para concorrer ao cargos políticos, inclusive a Presidência, contradiz a constatação de que o exercício da politica no Brasil há muito tempo tem sido uma prolongada prática de cleptomania que levou à construção de uma cleptocracia, voraz e nociva ao bem-estar comum. O resto é bazófia. Este foi um tema abordado no Estadão às 5, transmitido pela TV Estadão do estúdio no centro da redação do jornal, apresentado por Emanuel Bomfim, comentado por mim e retransmitido pelas redes sociais Youtube, Twitter, Periscope Estadão e Facebook na quinta-feira 23 de novembro de 2017, às 17 horas.

Para ver o vídeo clique aqui