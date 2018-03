Acidentes, uma ova!

Depois do desastre com o carro da Tuiuti neste sábado, à noite, o desfile da Unidos da Tijuca foi dramático na Marquês de Sapucaí, no Rio. A parte de cima do carro alegórico que representava a cidade americana de Nova Orleans afundou no desfile e 12 pessoas ficaram feridas, duas gravemente. O carro ficou parado na pista e as alas tiveram de passar ao lado, o que prejudicou muito a evolução da escola e denuncia a insensibilidade geral que nem ligou para os feridos, tudo em nome da continuação do show. Chamar tais desastres no desfile do sambódromo carioca de acidentes serve apenas para ludibriar a sociedade e evitar a punição dos verdadeiros responsáveis pelo desleixo que os provocou. Absurdo!

(Comentário no Estadão no Ar 2 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na terça-feira 28 de fevereiro de 2017, às 7h50m)

