O pulo dos zumbis

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – de segunda-feira 12 de junho de 2017 foi aberto com meu Direto ao Assunto lembrando que a vingança do governo Temer contra a JBS e o relator da Lava Jato no STF ministro Luiz Fachin, já é e será pra lá de maligna, com perseguição direta e pessoal e comentando ainda o julgamento de sexta-feira no TSE, cujas lições foram analisadas por Alexandre Garcia. Este também falou da denúncia do presidente pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e da decisão do PSDB sobre apoio a Temer. Meu primeiro tema também mereceu comentário da colega Eliane Cantanhêde, ao abordar a relação de Temer com o Judiciário. Ela abordou ainda a (in)decisão do PSDB em respeito ao apoio ao governo federal. E Sônia Racy comentou o futuro da Lava a Jato após saída de Janot da PGR.

