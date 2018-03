Abafa no controle

Substituições na comissão para discutir o projeto das 10 medidas anticorrupção na Câmara confirmam denúncias de que está sendo armada pela cúpula da Câmara, sob os auspícios do líder do governo Temer, André Moura, também conhecido como André Cunha, por causa de sua devoção pelo deputado cassado Eduardo Cunha, para rejeitar o relatório de Ônix Lorenzoni, após ter negociado com os procuradores, liderados por Deltan Dallagnol. No Senado, sob controle de Renan Calheiros, a Operação Abafa se exibe na escolha dos relatores para a lei do Abuso de Autoridade (Roberto Requião) e na comissão para analisar os supersalários no Judiciário e Ministério Publico (Katia Abreu).

Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quinta-feira 17 de novembro de 2016, às 17h34m)

