A volta de Eike Batista ao Rio e a homologação dos 850 depoimentos de 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht na Operação Lava Jato pela presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, no finzinho de seu recesso de festas de fim de ano, foram os assuntos de uma segunda-feira pesada no meu Periscope de 30 de janeiro de 2017.

Para ver o vídeo clique aqui