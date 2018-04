A volta de Valjean

Um dos musicais mais badalados do mundo, Os miseráveis, de Alain Boublil e Claude-Michel Shonberg, baseado no romance de Victor Hugo estreou sexta-feira 10 no Teatro Renault, na Brigadeiro Luiz Antônio. Em 1985, os franceses Alain Boublil e Claude-Michel Schönberg levavam aos palcos ‘Les Misérables’, uma adaptação do romance publicado em 1862 pelo escritor Victor Hugo. A partir dali, uma das obras mais conhecidas da literatura universal tornou-se, também, um dos musicais mais aclamados e longevos de todos os tempos. Prova disso é que a peça foi traduzida para 22 idiomas e vista por mais de 70 milhões de pessoas ao redor do mundo. Isso explica a expectativa em torno da reestreia.

(Comentário no Direto da Coxia do Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na sexta-feira 10 de março de 2017, às 7h55m)

