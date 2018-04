A verdade crua

Dados obtidos pelo correspondente do Estado em Genebra revelam que, desde janeiro de 2016, 48 casos de problemas sanitários com o frango nacional e sete com outras carnes foram descobertos. Fez-se um grande rebuliço tentando desacreditar a Polícia Federal, tendo como provável causa a desqualificação indireta, mas óbvia, da Operação Lava Jato. O relato de Jamil Chade mostra que os policiais não imaginaram nem exageraram em nada. Muito mais podres do que eventuais cargas brasileiras em containers é nosso sistema político viciado, que não pode continuar prevalecendo, sob pena de perdermos tudo o que de bom o Brasil tem produzido, principalmente na agroindústria e pecuária.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na segunda-feira 27 de março de 2017, às 7h30m)

