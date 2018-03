A testemunha ostentação

Sérgio Cabral se disse indignado e negou todas as acusações que lhe estão sendo feitas na Operação Calicute, que investiga o uso de R$ 224 milhões em propinas pagas por empreiteiras a um esquema do qual ele é acusado de ser o chefão. Este é um direito que lhe é assegurado no Estado Democrático de Direito, o de não produzir provas contra si mesmo. A principal testemunha contra ele, contudo, além dos delatores premiados, é a ostentação com que ele, a mulher e seus parceiros dissiparam essa dinheirama toda em ostentação. A simples exibição de suas propriedades e seus gastos pessoais sem explicações razoáveis o torna um companheiro inevitável de desventura de seu padrinho Lula.

(Comentário no Estadão no Ar 2 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na terça-feira 22 de novembro de 2016, às 9h10m)

