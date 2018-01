A sono solto

O imposto subiu e o ministro dormiu. Temer e Meirelles deixaram o País à sorrelfa, ficando com o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, o encargo pesado de comunicar cortes no Orçamento e o aumento em quase o dobro do PIS/Cofins sobre derivados de petróleo. Em Mendoza, na Argentina, Temer saiu-se com um palpite infeliz: “O povo vai entender”. E mereceu a crítica, embora descabida, do coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol: entendeu, sim, é claro, sabe que lhe cabe pagar as contas públicas furadas pela corrupção ainda tolerada e os privilégios (entre os quais os salários dos juízes e do Ministério Público, dos quais não se lembrou. O ministro da Fazenda cochilou, enquanto o chefe falava na reunião do Mercosul. Tudo isso rolou no Estadão às 5, programa da TV Estadão, retransmitido ao vivo por Youtube, Twitter, Periscope Estadão e Facebook na sexta-feira 21 de julho de 2017, às 17 horas.

Para ver clique aqui