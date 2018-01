A sociedade antes do réu

Emanuel Bomfim, da Rádio Eldorado (FM 107,3), e eu estávamos preparados para entrar ao vivo no Estadão às 5, produzido pela TV Estadão e retransmitido pelas redes sociais Youtube, Twitter e Facebook na segunda-feira 10 de julho de 2017, às 17 horas, quando o produtor Gustavo Lopes, o Griza, avisou que o protagonista da primeira notícia da pauta do dia, o deputado Sérgio Zveiter (PMDB-RJ), tinha acabado de anunciar que seu parecer seria a favor de a CCJ Câmara recomendar à Câmara a autorizar o STF a investigar o presidente Temer. O programa passou, então, a transmitir ao vivo a fala do relator quando ele defendeu, com latim errado, o in dubio pro societá. Que coincidência!

Para ver clique aqui