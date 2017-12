A segunda morte de Eduardo Campos

Imagem de Eduardo Campos sofre profundo abalo com notícia de que, ao investigarem irregularidades na propriedade do jato em que ele morreu em Santos, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal encontraram indícios de fraudes além de ilícitos no financiamento de suas campanhas eleitorais. Sobraram também estilhaços para Marina Silva, que, tida como ilibada, foi candidata a vice em sua chapa e assumiu a candidatura à Presidência depois do acidente que o vitimou. É a segunda vez que a Lava Jato suspeita de um pernambucano morto. O primeiro foi Sérgio Guerra, do PSDB.

(Comentário no Jornal da Gazeta da terça-feira 21 de junho de 2016)

