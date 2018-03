A república dos réus

Antes de entrar na política, Guido Mantega era um “scholar” respeitado como professor de economia e foi assim que militou no Partido dos Trabalhadores (PT) como assessor econômico. Ao comandar o Ministério da Fazenda, no qual bateu recorde de permanência nos desgovernos Lula, no qual entrou com a saída de Palocci, e Dilma, em que foi substituído pelo economista liberal Joaquim Levy, usou o gabinete mais importante das finanças públicas para vender influência, recebendo propina em troca de favorecimento a empresas no Carf. Por conta dessa atividade delituosa, não por perseguição política ao partido, acaba de figurar na longa lista dos réus políticos e burocratas de alto réus, em seu caso na Operação Zelotes.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na terça-feira 13 de março de 2018, às 7h3om)

Abaixo, assuntos abordados no comentário

Eldorado 13 de março de 2018 Terça-feira Assuntos para comentário

Haisem Ex-ministro de Lula e Dilma, Mantega vira réu pela primeira vez

Carolina Ministro Luís Roberto Barroso exclui corruptos do indulto de Natal de Temer

Haisem O mesmo Luis Roberto Barroso quebrou sigilo telefônico de diretores da Rodrimar Antônio Celso Grecco e Ricardo Mesquita, além de duas pessoas ligadíssimas a Temer, Rodrigo Rocha Loures e João Batista Lima Filho

Carolina Secretário de governo Carlos Marun diz que investigação do Porto de Santos é jogar dinheiro público no lixo

Haisem Ministro do STF Edson Fachin diz que não há motivo para mudar prisão em segunda instância

Carolina Ex-ministro do STF, Sepúlveda Pertence, vai se encontrar com Cármen Lúcia na quarta-feira

Haisem Presidente nacional do PT senadora Gleisi Hoffmann diz: “Não vamos aceitar mansamente a prisão de Lula”

Carolina Doria admite que vai disputar o governo do Estado de São Paulo

