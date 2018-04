A República dos ratos

O Congresso conspira de novo para anistiar caixa 2 só para políticos. Empresário que recorre a contabilidade ilícita para ter vantagem na concorrência contra quem paga imposto é incriminado sem dó, e parlamentar de nenhum partido queixa-se disso. Ninguém no Congresso saudou a memória de Eliana Tranchesi, cuja amargura em relação à cobrança do Fisco nesse sentido a levou à morte. No entanto, os políticos, que se acham melhores do que todos nós e acima da lei, querem continuar fazendo o diabo em matéria de ganhar eleições, como já dizia a filósofa Janete Rousseff. É a maior ignomínia com que já me deparei em toda a minha vida profissional, que este ano completa 50 anos. São ratos!

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na sexta-feira 10 de março de 2017, às 7h10m)

