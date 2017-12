A República dos filhotes

No Brasil, que virou o reino encantado do Fufuquinha, com Temer na China e todos os filhotes ocupam os cargos de poder na republiqueta da pinga com mel – Rodrigo, filho de César, na presidência da República com votos de deputado fluminense, André, filho de Fufuca, no comando dos trabalhos da Câmara, Zequinha, filho de Sarney comandando o meio ambiente e Coelhinho, filho de Fernando, mineralizando a Amazônia, os desprezíveis deputados se engalfinham para tirar a maior vantagem possível na próxima eleição. Esta mistureba de mau caráter com cálculo ilícito foi a geleia geral brasileira quePedro Venceslau apresentou em eu comentei no Estadão às 5 desta quarta-feira 30 de agosto de 2017, às 17 horas, transmitido direto do estúdio do meio da redação e retransmitido por Youtube, Twitter, Facebook e Periscope Estadão.

Para ver clique aqui