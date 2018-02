Ao não receber acintosamente o oficial de justiça e liderar uma rebelião da Mesa do Senado para evitar sua saída da presidência, determinada por liminar de Marco Aurélio Mello, do STF, Réunan Cangaceiros proclamou a República do Risca-Faca, dando início a manifestações de valentões dando o tiro para o alto, caso de Gilmar Mendes, que sugeriu impeachment para o colega de Supremo. Ficou tudo por isso mesmo e a desmoralização das instituições brasileiras também teve como protagonistas Michel Temer e o presidente do PSDB, Aécio Neves, que caiu no meio da cena como cego em tiroteio, sem compreender absolutamente o que ocorria ao redor. Está sendo um autêntico valha-nos-deus.

(Comentário no Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quarta-feira 7 de dezembro de 2016, às 7h14m)

