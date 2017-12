A realidade manda na politica

A aprovação do relatório Marcos Rogério aprovado pelo Conselho de Ética da Câmara por inesperados 11 a 9 recomendando ao plenário a cassação do mandato do presidente afastado da Casa, Eduardo Cunha, alerta senadores que votarão do impeachment de Dilma em dois meses para o primado da realidade sobre patranhas, pretextos e argumentos na atividade política. Uma velha lei consensual do Parlamento ensina que mandatários legislativos não costumam cometer suicídio político. O Conselho de Ética da Câmara preferiu acreditar no axioma. Resta ver se Senado também o fará daqui a dois meses quando julgar o afastamento definitivo ou a volta de Dilma à Presidência da República.

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na terça-feira 14 de junho de 2016, às 18 horas)

Clique aqui e, aberto o site da emissora, mais duas vezes no play sob o anúncio em azul