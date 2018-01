A prisão de um baluarte

No Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado na Rádio Eldorado – FM 107,3 – de terça-feira 6 de junho de 2017 Alexandre Garcia Eliane Cantanhêde e eu tratamos do principal assunto político do dia, a prisão do ex-deputado federal e ex-ministro do Turismo Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) e muito próximo do presidente Temer, que começa a enfrentar as agruras de uma semana tensa e cheia com a abertura do julgamento da ação do PSDB, hoje aliado do governo federal, contra a chapa reeleita no pleito presidencial de 2014. Esse julgamento também foi assunto tanto do meu comentário quanto dos feitos por Eliane Cantanhêde e Alexandre Garcia, que, como o Direto ao Assunto, também referiu-se ao extenso questionário encaminhado ao presidente da República pela Polícia Federal, com aprovação do relator da Lava Jato no STF, Edson Luiz Fachin. Sônia Racy noticiou que o mercado quer manutenção da equipe econômica, seja qual for a solução da crise politica, se é que haverá alguma que não seja a permanência de Temer. E Marília Ruiz criticou a demissão de Dorival Júnior.

Para ouvi-lo clique aqui