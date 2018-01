Temer em pulgas

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da sexta-feira 30 de junho de 2017 teve início com meu Direto ao Assunto abordando a entrega da intimação de Temer pela Câmara, que a recebeu direto do procurador-gerla da Republica, Janot, a chamada de Temer à responsabilidade, que, é lógico, o exclui, a vitória espetacular de Fachin diante de seus pares do STF e os esforços da Anatel para salvar a Oi da própria incompetência. Eliane Cantanhede comentou o risco de debandada nas bancadas aliadas à Temer, lembrando que a. CCJ não é decisiva, mas serve de termômetro para o plenário, e que a greve da sexta também é um termômetro, pois, se for um sucesso, pode animar novas manifestações num momento crucial para Temer e com os parlamentares pensando nas eleições. Alexandre Garcia falou do editorial do Estadão de quarta-feira e da pressa dos palacianos pela vitória contra a denúncia na Câmara, pela aprovação na sabatina da futura procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e pela aprovação da reforma trabalhista na reta final, estas pelo Senado. E Sônia Racy contou que a Odebrecht agora encara o Departamento de Justiça americano.

