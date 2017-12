A mais apreciada canção pelos seguidores de Alan Kardec é a Prece de Caritas, resultado, segundo a crença dos espíritas, de uma oração psicografada do espírito Caritas psicografada por Mme. W. Krell em Bordeaux, centro de produção vinícola importante da França, na noite de Natal de 1873. Seu texto em português foi gravado em CD de grande sucesso por Cid Moreira. Usei-a para introduzir meu comentário da Hora do Angelus no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 -, às 18 horas, hora do Angelus.

Ouça aqui a Prece de Cáritas, com Valda Cedícias