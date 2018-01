A posse que virou chanchada

Meu Direto ao Assunto abriu o Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na segunda-feira 22 de janeiro de 2018 comentando o vaivém da Justiça na posse suspensa, autorizada e depois suspensa de novo da deputada Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho; a opinião sem motivo nem razão de Temer sobre o julgamento de Lula em Porto Alegre na mesma entrevista em que o presidente admite a possibilidade de nomear vice-presidentes afastados da Caixa, enquanto o criminalista Dotti deu lúcida entrevista ao Estadão condenando a instrumentalização politica de cargos nas estatais; o perdão pedido pelo motorista que matou o bebê no calçadão de Copacabana; e o imperdoável tratamento desumano dispensado pela PF a Sérgio Cabral, humilhado, algemado e acorrentado. Em direto da Fonte, Sonia Racy informou que a Alpargatas quer levar Havaianas para a índia. Eliane Cantanhêde falou sobre a posse de Cristiane Brasil, que virou chanchada; o embarque de Temer, sem ministra do Trabalho, à noite para Davos, onde tenta mostrar um novo Brasil e um novo presidente do Brasil, mas tá difícil; e esta é a semana do julgamento de Lula, com os nervos à flor da pele. Alexandre Garcia discorreu sobre a novela Cristiane Brasil; a viagem de Temer a Davos; e a verdadeira questão, nem Lula nem Temer.

Para ouvir clique aqui