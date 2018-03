HaTikvá é o hino acional de Israel, com melodia de Samuel Cohen sobre poema de Naftali Herz Imber, poeta polonês, escrito em homenagem à fundação da colônia sionista Petach Tikvá, a Porta da Esperança, no Oriente Médio. Usei como canção religiosa na abertura de meu comentário Direto ao Assunto levado ao ar no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quarta-feira 8 de fevereiro de 2017, às 17h36m.

Para ouvir clique aqui