A pizza como ela é

O Podcast Comentaristas do Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – da sexta-feira 9 de junho de 2017 reúne comentários meu, de Alexandre Garcia e de Eliane Cantanhêde sobre a pauta de uma tecla só de um dia monotemático na política: o julgamento da chapa Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral com todas as escaramuças entre o presidente, Gilmar Mendes, e o relator, Herman Benjamin. Eu me ative à tentativa de explicar a mudança de posição de Mendes do voto decisivo para permitir a continuidade da ação em 2015 e Eliane arriscou previsões sobre o que virá depois dele, enquanto Alexandre dedicou-se à hora presente. E Sônia Racy deu voz aos empresários que criticam o Refis do agonizante governo Temer.

Para ouvi-lo clique aqui