A opinião do público

(Cartas de leitores publicadas no Fórum do Estadão impresso na quarta-feira 6 de abril de 2016, Pag.A3)

MARCO AURÉLIO MELLO

No ‘Roda Viva’

Finalmente dois jornalistas – José Nêumanne, do Estadão, e André Gustavo, do Valor – lavaram a alma dos brasileiros de bem, anteontem, no programa Roda Viva, da TV Cultura. Puseram o entrevistado (figurinha fácil na mídia, em menos de seis meses duas vezes nesse programa), ministro Marco Aurélio Mello, em situação constrangedora ao confrontar a eficiência do juiz Sergio Moro com a absurda ineficácia do STF, em que Marco Aurélio atua há 26 anos. Enquanto a Justiça está mudando visivelmente sob Moro na Operação Lava Jato, em qualidade e rapidez, no Supremo as coisas se arrastam, em notório prejuízo para o Brasil. Não obstante, os ministros dormem tranquilos, enquanto a população acompanha tudo estupefata com tão pouco trabalho e muitas folgas de suas excelências, que parecem viver em outro planeta. Parabéns e esperamos que a imprensa não tenha receio de exigir mais da nossa Suprema Corte.

ADEMIR VALEZI

São Paulo

Só faltou ao ministro Marco Aurélio Mello comparecer ao Roda Viva trajando camiseta vermelha e boné do MST. Que vergonha a “justiça” bolivariana da instância máxima do Brasil! Ninguém acredita mais no STF.

JOÃO GILBERTO PORT

São Paulo

MARCO AURÉLIO MELLO NO ‘RODA VIVA’

Posso até entender as posições do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello, mas, depois de sua participação no programa “Roda Viva”, da TV Cultura, de segunda-feira (4/4), me entristece constatar que sua visão sobre a situação do País seja tão Poliana. É dever dele, como ministro do Supremo, afirmar que as coisas no Brasil estão melhorando e que a Justiça está fazendo seu papel, o que não corresponde à verdade. Primeiro, porque o sistema judiciário brasileiro é caro, lento e, não raro, dado a resultados bem parecidos aos de uma fralda de bebê. E, depois, porque infelizmente a impressão que se tem é de que os mais influentes neste país, principalmente políticos, como apontaram os jornalistas convidados, acabam saindo da reta com frequência e facilidade. Desculpe, mas o povo considera que foro privilegiado é um tapa na cara de qualquer cidadão comum e honesto. No final de um dos blocos do programa, depois de um bate-boca com José Nêumanne, que disse não confiar na Suprema Corte, o ministro Marco Aurélio Mello, pensando estar em “off”, fez um apelo, que entrou no ar, dizendo que José Nêumanne tinha de “facilitar”. E, ministro, se empresários como Marcelo Odebrecht, com o que já está documentado sobre o que fizeram, não representam um perigo para a ordem pública, quem representará? Bom, enfim, pelo que se entendeu das últimas respostas do ministro e sua visão Poliana – legalista, de que a Lava Jato é uma maravilha, mas contém erros que, se fossem sanados, como ele gostaria, provavelmente o Brasil nem sequer tomaria conhecimento de certos fatos. Nisso não foi só José Nêumanne que se sentiu preocupado com o futuro deste país.

Arturo Condomi Alcorta arturoalcorta@uol.com.br

São Paulo

VERGONHA NA CARA

E vem aí o petrolão 2 ou o mensalão 3. Lula da Silva, aquele que não foi eleito por ninguém e exerce a função de vendilhão da democracia, alojado no quarto de um hotel cinco estrelas em Brasília, repete as mesmas práticas que resultaram nos dois últimos grandes escândalos de corrupção do País. “Compra” deputados e partidos, prometendo-lhes diretorias em estatais, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, em autarquias de “porteira fechada” e sabe-se Deus o que mais, sem o menor constrangimento. Já sabemos para que servem tais “indicações”. Tivemos, por duas oportunidades, a infelicidade de conhecer os resultados dessa prática asquerosa. Para completar o cenário da mais absoluta amoralidade, Lula anuncia sua posse como ministro da Casa Civil como fato consumado! Na segunda-feira, no programa “Roda Viva”, o ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio Mello, absolutamente desconectado da realidade e do pensamento do brasileiro comum, candidamente condenou o juiz Sérgio Moro, a Operação Lava Jato e, de quebra, o impeachment. A certa altura do programa, perguntou a um jornalista: “O senhor não confia na sua Suprema Corte?”. Recebeu um redondo “não” como resposta, o mesmo “não” que nós, brasileiros indignados, enojados e bastante desconfiados, daríamos. Diante do quadro exposto, quem nos tiraria a razão? Toma vergonha nessa cara, Brasil!

Cristina Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

SEM MEIAS PALAVRAS

A bancada de entrevistadores do programa “Roda Viva” de segunda-feira, de um modo geral, não deu moleza para o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF). Mas o jornalista José Nêumanne, do “Estadão”, lavou a alma dos que estão insatisfeitos com a forma como o Supremo tem tratado assuntos que demandam rigor e urgência na sua solução. Sem papas na língua e sem meias palavras, como uma metralhadora, Nêumanne despejou tudo o que estava atravessado na garganta dele (e na nossa). Irado, sem medo, sem baixaria e sem desrespeito, o jornalista “mandou ver”. O ministro, com toda sua experiência e conhecimento, até que tentou, mas, convenhamos, não dá para nós aceitarmos tanta tecnicidade contra políticos ou outros agentes públicos que agem sem o mínimo pudor e decência no trato da coisa pública (nosso suado dinheirinho).

Hélio A. Ferreira hafstruct@gmail.com

São Paulo

STF LENIENTE

Desejo me congratular com a participação do brilhante jornalista do “Estadão” José Nêumanne no programa “Roda Viva”, da TV Cultura, na segunda-feira, quando disse sobre o Supremo Tribunal Federal (STF) o quanto toda letargia, cumplicidade criminosa, foro privilegiado e excessivo segredo de justiça tanto incentivam a impunidade, fazendo de nosso país o mais corrupto, aumentando a injustiça social.

Lucio Felix de Souza Filho luciofsf@superig.com.br

Salvador

MARCO AURÉLIO MELLO

Meu Deus! Este é um dos ministros do STF…

Pedro Sergio Ronco sergioronco@uol.com.br

Ribeirão Bonito

MEU DEUS!

Parafraseando o ministro do STF Luís Roberto Barroso: “Meu Deus do céu! Estas são as alternativas de ministros que temos?”. E o pior é que já formam uma maioria (6 de 11). Pobre Brasil.

Paulo H. Coimbra de Oliveira ph.coimbraoliveira@gmail.com

Rio de Janeiro

LISO

Assisti à entrevista do ministro dr. Marco Aurélio Mello no programa “Roda Viva”, da TV Cultura, e concluí que o homem tem saber jurídico, é bom de argumentação e, principalmente, é um bagre ensaboado.

Sérgio Barbosa sergiobarbosa@megasinal.com.br

Batatais

A GRANDE DIFERENÇA

Vemos um ministro do STF como Marco Aurélio Mello defendendo clara e abertamente a presidente Dilma e o PT. Isso não é golpe? Isso pode? Não se pode esquecer que este nobre e ético ministro teve a filha nomeada desembargadora no Rio de Janeiro por Dilma Rousseff. Será que isso foi também o que o PT sempre faz, troca com troco? E, para deixar tudo bem explicadinho, Sérgio Moro não foi indicado pelo PT nem pelo PSDB. Moro trabalha com celeridade para que a Justiça seja feita e não faz parte da turma a que Dilma se refere – os cinco ministros que ela tem no Supremo.

Antonio Jose G. Marques a.jose@uol.com.br

Rio de Janeiro

LAMENTÁVEL

É impossível ao mais ignorante dos cidadãos não perceber que o sr. Lula não é um homem médio (é rasteiro). Parece que o ministro Marco Aurélio Mello está entre os poucos que não percebem isso. Lamentável Supremo.

Manuel José Falcão Pires manuel-falcao@ig.com.br

São Paulo

O IMPEDIMENTO DO VICE

Assisti à entrevista na TV do ministro Marco Aurélio Mello, que não se cansou de frisar que as instituições do País funcionam e que tem esperança de um bom futuro para o Brasil. Indagado sobre o pleito de impeachment do vice-presidente, Michel Temer, Mello destacou que ainda não tinha decidido. No dia seguinte, divulgou-se a decisão para que o presidente da Câmara abrisse procedimento e o colegiado se pronunciasse. Fico em dúvida: vice-presidente está sujeito ao impeachment? O caso é estranho e demonstra a desmoralização da Justiça, uma decisão monocrática sem figurino ou liturgia no pretório excelso.

Yvette Kfouri Abrao abraoc@uol.com.br

São Paulo

MICHEL TEMER E O IMPEACHMENT

O ministro Marco Aurélio Mello, do STF, determinou ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que receba um pedido de impeachment do vice-presidente Michel Temer e envie o caso para análise de uma comissão especial a ser formada na Casa. Não seria mais sensato e prudente para o ministro Marco Aurélio Mello encaminhar para o plenário do Supremo a resolução sobre a instalação de uma comissão especial para analisar processo de impeachment contra Michel Temer na Câmara dos Deputados? Principalmente tendo em vista que em caráter liminar essa atitude, que poderá ser cassada em seguida pelo plenário do Supremo, tenderá a causar mais turbulência num processo já turbulento que analisa o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Não me parece que tanta turbulência, nesta hora, seja benéfica para o andamento legal e constitucional desse processo.

Paulo T. Sayão psayaoconsultoria@gmail.com

Cotia