Desde esta quarta-feira 19 de abril de 2017, a Rádio Eldorado – FM 107,3 – facilita o acesso dos ouvintes aos comentários políticos e econômicos transmitidos pelo Jornal Eldorado, das 6 às 9 horas, de segunda a sexta, no podcast do portal do Estado. Coube a mim, Eliane Cantanhede e Alexandre Garcia estrearmos com nossos comentários políticos e Gustavo Loyola com o econômico.

