A novela e o poeta

Na nova novela das nove na Globo, A força do querer, de Glória Pérez, no ar em abril, a atriz Lília Pérez dará vida a uma mulher viciada em jogos de azar. Para superar o trauma do fracasso de A Lei do Amor, que está no ar, a autora pretende recorrer a sua fórmula de sucesso: mesclar fatos do dia-a-dia com temas sociais com pitadas de ficção. E o jornal The New York Times informou que Laurie Anderson, viúva do genial poeta do rock Lou Reed, doou à Biblioteca Pública de Nova York a coleção de papéis, fotografias e mais de 600 horas de fitas demo e de gravações de shows e leituras de poemas guardadas pelo membro do Velvet Underground e parceiro do artista Andy Warhol e do poeta Allen Ginsberg.

(Coluna de variedades do Estadão no Ar da Rádio Estadão – FM 92,9 – na sexta-feira 3 de março de 2017, às 7h54m)

