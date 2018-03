Nação atolada

Não resultante de vazamentos ditos “seletivos”, de vez que nela são revelados figurões de todos os Estados e todos os partidos com cargos no Executivo e mandatos no Legislativo, a lista de Janot, que virou lista de Fachin, feita a partir da delação do fim do mundo dos 77 executivos e ex da Odebrecht e publicada com exclusividade no portal do Estadão, revela a metástase da corrupção de todo o Estado podre, que tenta atolar a Nação pobre na lama de seu pântano. Resta a trágica realidade de que não é possível reconstruir as instituições políticas da sociedade sobre o lodo, demandando a convocação de uma Constituinte independente, como pregaram Carvalhosa, Bierrenbach e Dias no Manifesto à Nação.

(Comentário no Jornal Eldorado da Rádio Eldorado – FM 107,3 – na quarta-feira 12 de abril de 2017, às 7h30)

Para ouvir clique aqui e, em seguida, no play