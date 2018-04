A melhor obra

O livro O Rei de Havana, de Juan Pedro Gutiérrez, ganha nova edição no Brasil pela Alfaguara. Por isso, Ubiratan Brasil, editor do Caderno 2, fez uma ótima entrevista, publicada na capa do suplemento do Estadão no fim de semana. Escrita em 1998, a obra de estreia do escritor cubano ainda transborda crueza e sensualidade. Destaco pergunta do repórter e resposta do escritor sobre personagens femininas: As mulheres em seus romances são fortes, decididas, fogosas. Elas sempre foram importantes em sua literatura? Por quê? Porque as mulheres são maravilhosas, a melhor coisa da Criação, o Ying que equilibra e aperfeiçoa o Yang. Acredito que cubanas e brasileiras sejam muito parecidas.

(Comentário do Direto da Estante no Estadão no Ar da Rádio Estadão na segunda-feira 6 de março de 2017, às 7h53m)

