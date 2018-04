A mais indefensável desfaçatez da História

“Registro ainda o estupor do relator no TSE da ação do PSDB contra a chapa do PT com o PMDB. Luiz Maklouf de Carvalho contou no Estado que o depoimento de Marcelo Odebrecht deixou Herman Benjamin impressionado “pelo grau de acesso e de domínio que o empresário contou ter ao topo da cadeia de poder”. Na prática, leis foram compradas e as empreiteiras não doaram nada, apenas repassaram recursos públicos para bolsos privados de políticos e agentes públicos. Anistiar caixa 2 só para políticos é a mais indefensável desfaçatez da História6”. Este é o último parágrafo de meu artigo A hedionda anistia ao caixa 2 dos políticos, publicado na página 2 do Estadão desta quarta-feira 8 de março.

Para ler o artigo no Portal do Estadão clique aqui