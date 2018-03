A Máfia faz a lei

Wellington Roberto, aquele capanga de Eduardo Cunha que empurrou o quanto pôde a muque a votação da quebra de decoro de Eduardo Cunha no Conselho de Ética da Câmara, é o relator da lei 5864/16, que equipara analista a auditor da Receita Federal, o equivalente a equiparar médico a enfermeiro e engenheiro a mestre de obras. O projeto provocou a maior crise da história do Fisco com o objetivo de impedir a participação da Receita nas investigações das Operações Lava Jato, Zelotes e outras anticorrupção. A Operação Abafa, segundo o Antagonista, vai por um voto em separado em votação na comissão das 10 medidas contra a corrupção para anistiar os votantes delinquentes sem risco algum.

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – da quarta-feira 16 de novembro de 2016, às 17h34m)

