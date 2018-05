A libertária de ocasião e o farsante de estimação

Escrevi em meu artigo de hoje na Página 2 (Opinião) do Estadão que lorota esquerdista não é compromisso ideológico do lulodilmopetismo e serve apenas para acobertar o maior assalto aos cofres públicos da História do Brasil, quiçá da humanidade. E que insistência de Dilma no golpe parlamentar, judiciário e popular revela desprezo pela inteligência do cidadão e pelas normas mais elementares do Estado Democrático de Direito. Para ler a íntegra, clique na linha azul abaixo:

Artigo na página 2 do Estadão