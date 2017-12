A liberdade almejada

Para abrir o comentário Direto ao Assunto no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão escolhi não propriamente uma canção religiosa hebraica, mas um dos maiores símbolos modernos da saga bíblica da libertação do povo hebreu do imperador Nabucodonosor, da vizinha Babilônia. Trata-se do Coro dos Escravos Hebreus, da obra-prima da ópera Nabucco, de Giuseppe Verdi, interpretada e executada no Teatro Scala, de Milão. Entenda por quê:

Ouça e veja aqui Va pensiero coro dos escravos hebreus, de Nabucco de Verdi