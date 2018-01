A lei é dura

O Estadão às 5, produzido no estúdio da TV Estadão, no centro da redação do jornal, comandado por Emanuel Bomfim e com comentários feitos por mim, foi retransmitido pelas redes sociais Youtube, Twitter, Facebook e Periscope Estadão, na terça-feira 18 de julho de 2017, a partir das 17 horas. Adriana Ferraz, editora do caderno Paladar, também participou da transmissão falando a respeito de comidas favoritas no clima frio, que prevaleceu no dia. Na ocasião, comentei os embargos apresentados à sentença pela qual o juiz federal Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, condenou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e também as duras respostas do magistrado, que chegou comparar o episódio da ocultação de patrimônio pelo réu de um tríplex no Edifício Solaris, na Praia de Astúrias, no Guarujá, com a negativa feita pelo ex-deputado Eduardo Cunha de ser titular de contas bancárias na Suíça, nas quais foram depositadas propinas originadas de superfaturamento de obras contratadas pela Petrobrás.

Para ver o programa clique aqui