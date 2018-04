A galinha morta

Já houve ferrovias no Brasil, não há mais. Foi tudo ocupado pelo automóvel desde a instalação das montadoras no País no governo de Juscelino Kubitschek. Hoje a malha rodoviária está imprestável, porque o Estado brasileiro não investe um tostão nas vias de escoamento da safra e o resultado é o que se vê no Mato Grosso. Mas não pense que este é o único empecilho ao transporte da supersafra de grãos para o mercado comprador no mundo. Outro perrengue são os portos. Assim que a estrada for desimpedida, os caminhões com cargas de grãos obstruirão o acesso aos portos. E olhe que a safra recorde que está micando é apenas um das muitas outras evidências de que não vai ser fácil dar um jeito no Brasil.

(Comentário no Pauta do Dia da Rádio Estadão – FM 92,9 – na sexta-feira 3 de março de 2017, às 18h05)

Para ouvir clique aqui e, aberto o site da emissora, 2 vezes no play sob o anúncio em azul