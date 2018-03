A franqueza contra a nobreza

No discurso da vitória, Trump elogiou Hillary, não para se vangloriar, mas para mostrar que sabe que, ao desqualificar a derrotada, tiraria méritos do vencedor e da disputa. E também para mostrar que, eleito, ou governa para todos ou desperdiça o esforço desmedido para ganhar a eleição. E Hillary, ao lamentar a derrota, lembrou que o adversário não é mais o vencedor, mas o chefe de cujo sucesso seu povo depende. Em entrevista a Camila Tuchlinski, o psicanalista Jacob Pinheiro Goldberg advertiu, sensatamente, que o americano comum consagrou na eleição o sentimento planetário de que a franqueza dos genuínos predomina no ambiente político sobre a nobreza de quem esconde sentimentos.

(Comentário no Direto da Redação 3 da Rádio Estadão – FM 92,9 – na quarta-feira 9 de novembro de 2016, às 17h35m)

